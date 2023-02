Ostuni: venerdì 3 febbraio la festa di San Biagio

OSTUNI (BR) - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 3 febbraio 2023 si terrà la festa di San Biagio, Vescovo e martire e Patrono della Città. - Proseguono gli eventi nella città di Ostuni: venerdì 3 febbraio 2023 si terrà la festa di San Biagio, Vescovo e martire e Patrono della Città.





Si terranno le Sante Messe sia al mattino che al pomeriggio: al Santuario sui Colli si terranno alle 10:00 e alle 15:00, mentre in Concattedrale si terranno alle ore 11:00 e alle ore 18:00. In particolare, la Santa Messa delle ore 18 in Concattedrale, sarà presieduta da Sua Eccellenza Mons. Domenico Caliandro (Arcivescovo Amministratore).

"Dopo due anni di pandemia e un'anno di problemi burocratici la comunità ostunese celebra in pienezza la festa di San Biagio, Vescovo e martire. Vivremo questo giorno nella fede trasmessa dai nostri antenati e nella unità cittadina. Il Santo Patrono ci aiuti e sostenga nel percorso di vita ecclesiale e nella passione alla città e al territorio" ha dichiarato il Vicario Foraneo, don Giovanni Apollinare.