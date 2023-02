BISCEGLIE (BT) - E' venuto a mancare all'età di 81 anni Vito Mastrogiacomo, fondatore e per anni titolare del Divinae Follie, lo storico locale di Bisceglie che negli ultimi decenni ha caratterizzato la movida pugliese. Nell'estate del 1990 Mastrogiacomo decise di aprire la discoteca che è diventata un vero e proprio punto di riferimento per il territorio in questi 33 anni, ospitando artisti di assoluto rilievo internazionale.Bisceglie e tutta la BAT si sono unite al dolore della famiglia.