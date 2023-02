Non è escluso che la nebbia sulla carreggiata di questa mattina possa aver causato l'incidente. I carabinieri dovranno ricostruire quanto accaduto. Ad intervenire sul luogo dell'incidente i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.

POGGIARDO (LE) - Dramma sulle strade del Leccese dove un meccanico di 35 anni, Andrea Fanciullo, ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi più volte ed uscendo di strada. L'uomo stava rientrando da Spongano quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto.