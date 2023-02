ph: Brescia/Amisano/Teatro alla Scala

BARI - Venerdì 24 febbraio alle 20.30, al Teatro Petruzzelli, andrà in scena Salome di Richard Strauss, per la regia di Damiano Micheletto e la direzione di Hartmut Haenchen che condurrà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli.L’elegante produzione del Teatro alla Scala di Milano sarà in replica al Teatro Petruzzelli domenica 26 febbraio alle 18.00, martedì 28 febbraio alle 20.30, giovedì 2 marzo alle 18.00. A riprendere la regia Tamara Heimbrock. Le scene sono di Paolo Fantin, riprese da Francesca Amato, i costumi di Carla Teti, ripresi da Francesca Sartorio. Il disegno luci è di Alessandro Carletti, le coreografie di Thomas Wihelm, riprese da Erika Rombaldoni.A dar vita all’opera Andreas Conrad (Erode), Elena Gabouri, (Erodiade), Jane Archibald (Salome), Samuel Youn (Jochanaan), Joel Prieto (Narraboth), Natalia Gavrilan (Un paggio di Erodiade), Gregory Bonfatti (Primo ebreo), Saverio Fiore (Secondo ebreo), Patrik Vogel (Terzo ebreo) Andrea Schifaudo (Quarto ebreo), Horst Lamnek (Quinto ebreo), William Hernandez (Primo nazareno), Alessandro Fantoni (Secondo nazareno), Alexander Milev (Primo soldato), In Sung Sim (Secondo soldato), Alberto Comes (Un uomo della Cappadocia), Vincenzo Mandarino (Uno schiavo).Il dramma lirico in un atto e un balletto, con libretto basato sulla traduzione in tedesco di Hedwig Lachmann dell’omonimo dramma in francese di Oscar Wilde, del 1891, fu rappresentato la prima volta a Dresda, al Königliches Opernhaus, il 9 dicembre 1905, mentre la prima rappresentazione italiana fu Torino, al Teatro Regio, il 22 dicembre 1906.I biglietti per tutti gli appuntamenti del 2023 al Teatro Petruzzelli sono in vendita al botteghino e su www.vivaticket.it.Il Botteghino del Teatro Petruzzelli è aperto dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).Informazioni: 080.975.28.10, www.fondazionepetruzzelli.it.E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it