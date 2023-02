ROMA - “Con il decreto approvato ieri, il Governo Meloni distrugge definitivamente il Superbonus e gli altri bonus edilizi, ossia tutti quegli strumenti che negli ultimi due anni hanno spinto in alto la crescita del Paese, generando tanta occupazione e dando fiato al sistema economico dopo il tonfo del Covid-19. Bloccare la cessione del credito e lo sconto in fattura, poi, vuol dire colpire soprattutto le famiglie e le imprese con minor capacità economiche e che molto più dei soggetti abbienti avrebbero necessità di liberarsi dei crediti. La risposta del Governo Meloni al problema, insomma, è sempre la stessa: favorire i ricchi e vessare i più deboli, addirittura impedendo che gli enti locali, tra cui molte amministrazioni comunali e regionali di Cdx, possano tendere una mano per risolvere le situazioni più gravi. Queste decisioni, prese all’improvviso e senza alcuna preliminare condivisione, non potranno che trovare la nostra ferma opposizione in Parlamento. Chi le ha prese forse non ha capito che c’è in ballo la sopravvivenza di migliaia di aziende e il posto di lavoro di centinaia di migliaia di italiani.” Lo dichiara Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico.