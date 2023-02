Sinner è il numero 14 al mondo nella Classifica ATP. Sinner raggiunge Matteo Berrettini a quota 7 titoli ATP, ma rispetto al tennista ligure è il più giovane a conquistare il settimo titolo, a 21 anni e 6 mesi. In semifinale Cressy supera 7-5 6-7 7-6 il norvegese Holger Rune.

Jannik Sinner vince il torneo ATP 250 di Montpellier in Francia sul cemento al coperto di tennis. Supera in finale in due set, 7-6 6-3 l’americano Maxime Cressy. Per il ventunenne altoatesino settimo titolo nella sua carriera di tennista. Per Sinner primo successo in un torneo di tennis nel 2023. Per Sinner ottava finale nel circuito mondiale ATP.