Tennis, torneo di Marsiglia Hurkacz e Bublik volano in semifinale

Pixabay





Il francese Arthur Fils 18 anni si impone 6-2 6-3 con lo svizzero Stan Wawrinka. Fils è numero 163 al mondo nella Classifica ATP. Nella sua carriera di giovane tennista ha vinto l’Orange Bowl nel 2020 e due titoli Futures nel 2021 ad Umago in Croazia e Antalya in Turchia. L’altro francese Benjamin Bonzi 26 anni supera 6-2 6-4 l’ australiano Alex De Minaur.

- Nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Marsiglia in Francia sul cemento al coperto di tennis il polacco Hubert Hurkacz 26 anni vince 6-3 3-6 7-6 con lo svedese Mikael Ylmer e si qualifica per la semifinale. Il russo Alexander Bublik 25 anni prevale 7-5 3-6 7-6 con il bulgaro Grigor Dimitrov e si qualifica per la semifinale.