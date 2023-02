Tennis, torneo di Montpellier: Sinner vola in finale





Per Fils è la prima storica semifinale in un torneo del circuito mondiale ATP. Il norvegese Holger Rune prevale 7-6 7-6 con il francese Gregoire Barrere. Il francese Maxime Cressy si impone 7-6 6-4 con il croato Borna Coric. Cressy è numero 31 al mondo nella Classifica ATP. Coric è quattrocentotredicesimo.

Nella semifinale del torneo ATP 250 sul cemento al coperto di Montpellier di tennis Jannik Sinner vince 7-5 6-2 con il francese Arthur Fils e si qualifica per la finale. Nei quarti di finale Fils supera 7-6 6-3 l’altro francese Quentin Halys. Fils 18 anni per la prima volta nella sua carriera di tennista si qualifica per la semifinale del torneo di Montpellier.