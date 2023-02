BARI - Proseguono i controlli della Guardia Costiera di Molfetta che ha eseguito una verifica in una pescheria nel comune di Toritto, nel barese, per verificare il rispetto delle norme in materia di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti ittici messi in vendita.Sono stati sequestrati circa 750 ricci di mare provenienti da pesca di frodo, 25 kg di pesce sottomisura e altri 25 kg di pescato esposti all’interno della pescheria e pronti per essere venduti senza la prevista tracciabilità. Al titolare dell’attività sono state contestate sanzioni amministrative pari a 2mila euro.