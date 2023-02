Turismo: grande successo a San Giovanni Rotondo per il meeting dei tour operator





I tour operator hanno adesso le idee chiare sulle potenzialità enormi del Gargano, come ha sottolineato Enrica Montanucci, presidente Maavi (Movimento Automomo Agenzie Viaggio Italia) durante il tour organizzato in collaborazione con l'agenzia Bisanum Viaggi. Un incentivo maggiore per proporre il promontorio foggiano nel resto d'Europa.

- È stato un weekend proficuo ed educativo quello organizzato al Gran Paradiso Hotel Spa**** di San Giovanni Rotondo, dove un centinaio di tour operator provenienti da tutto lo Stivale ha conosciuto il Gargano e le sue risorse e ha considerato seriamente l'idea di destagionalizzazione turistica sulla Montagna Sacra, grazie anche alla presenza dello scalo aeroportuale di Foggia e della compagnia aerea Lumiwings.