Quarantasei sono stati ritrovati sul posto, altri tre sulla spiaggia di Botricello, nel catanzarese. Altri otto a "Le Castella" di Isola Capo Rizzuto e uno a Crotone.

Si temono oltre 100 migranti morti in Calabria, sulla costa dello "Steccato" di Cutro. Tra le vittime ci sono anche due gemelli di pochi anni e un bimbo di pochi mesi, meno di un anno. I corpi dei gemelli sono stati recuperati in mare, mentre quello del bambino è stato ritrovato sulla spiaggia. Secondo alcune stime, nel naufragio sarebbero morti una ventina di bambini di varie età.Non c'è ancora un numero ufficiale di persone che erano a bordo del caicco che ha lasciato la Turchia 4 giorni fa.Secondo alcuni sopravvissuti sarebbero stati circa 180. Per altri molti di più, almeno 250. Al momento sono state recuperate circa 80 persone vive, degli 80 sopravvissuti, 21 sono stati portati in ospedale e uno di loro è gravemente malato. Il numero dei corpi recuperati è salito a 59.