- L'accordo Windsor Framework è stato sottoscritto tra Gran Bretagna e Ue, nelle figure del Premier britannico Sunak e della Presidente della Commissione Ue Von Der Leyen. La Windsor Framework, che ha lo scopo di permettere all'Irlanda del Nord di rimanere nella Ue nonostante la Brexit della Gran Bretagna, si suddivide in tre punti: 1. la creazione da parte di una green line, per la circolazione di beni senza particolari ostacoli tra Dublino e la Ue; 2. diritto di accesso per i nordirlandesi di prodotti di prima necessità britannica, come medicinali e come ultimo punto, l'autonomia delle istituzioni dell'Irlanda del Nord nel partecipare alle decisioni della Ue.