TARANTO - La Polizia di Stato e il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Castellaneta hanno eseguito un'operazione congiunta in cui sono state eseguite quattro misure cautelari di arresti domiciliari disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, Benedetto Ruberto, a carico di altrettante persone residenti tra Taranto, Matera e Lecce.L'accusa per i quattro è di associazione a delinquere finalizzata alla compravendita di autovetture di provenienza illecita che avveniva tramite piattaforme internet, creando quindi una vera e propria rete criminosa strutturata al fine di conseguire l’illecito indennizzo.