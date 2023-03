BARI - “Oggi abbiamo partecipato all’assemblea regionale dei balneari perché come Forza Italia stiamo lavorando affinché si possano restituire punti fermi alla categoria, duramente provata dagli effetti nefasti della direttiva Ue Bolkestein. Abbiamo fatto la nostra parte anche in occasione del decreto Milleproroghe: è stato approvato un emendamento proposto da Forza Italia e approvato per la proroga delle scadenze delle concessioni al 2024. In questo momento, la categoria chiede la mappatura e noi condividiamo questa istanza. Certo, c’è da attendere la sentenza della Corte di Giustizia Europea che dovrebbe arrivare ad aprile in merito alla decisione del TAR di Lecce. Ma c’è da valutare anche la sentenza della Corte di Giusitiza del 22 marzo scorso sull’inquadramento della concessione demaniale: i giudici stabiliranno se quest’ultima è interessata o meno dalla direttiva Bolkestein. Il panorama normativo, evidentemente, è molto vasto, ma l’esigenza principale è quella di dare certezze agli operatori. I balneari gestiscono ottomila chilometri di costa e se per la nostra Puglia questo è un tema cruciale, lo è per tutta l’Italia: è una questione di rilevanza assolutamente nazionale e come Forza Italia continueremo a tenere alta l’attenzione e a lavorare per dare risposte al settore”. Così in una nota congiunta il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia e dell’on Vito De Palma (FI).