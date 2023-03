BARI - L’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano rende noto che, ad esito del bando regionale di “Galattica - rete giovani Puglia”, ideato per i giovani pugliesi che intendono costruire un proprio progetto di vita ed essere protagonisti del futuro delle proprie comunità, il progetto presentato dal Comune di Bari è stato finanziato con 50mila euro (importo massimo previsto).La misura regionale prevede l’attivo coinvolgimento dei Comuni pugliesi titolari di spazi pubblici - come ad esempio Laboratori Urbani, Luoghi Comuni - già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile nonché la collaborazione di tutti i soggetti locali dello sviluppo, con l’obiettivo di creare una rete capillare di “antenne” che promuovano attività di informazione e accompagnamento ai giovani, facilitino l’accesso a tutte le azioni previste nel Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia 2022-25, e favoriscano l’intermediazione con le risorse locali già presenti sul territorio (quali associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.). Obiettivo della Regione è quello di attivare sessanta luoghi fisici, in altrettanti Comuni pugliesi, pronti ad accogliere servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione, sessanta spazi in cui informarsi, apprendere, scoprire talenti e attitudini e dove cogliere le sollecitazioni possibili in un gruppo tra pari.Ai fini della candidatura, il Comune ha individuato l’hub Spazio13, ubicato presso la scuola “Melo da Bari”, quale spazio pubblico all’interno del quale collocare il nodo della Rete Giovani Puglia, in quanto, come previsto dal bando, risulta già destinato ad attività giovanili e di innovazione sociale e dotato di più ambienti che consentono la realizzazione in contemporanea di più attività ed eventi.“Far parte della rete Galattica è un’ottima occasione per avvicinare le politiche europee, nazionali e regionali ai giovani della città di Bari attraverso attività realizzate da giovani - commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano - e al tempo stesso collaborare e confrontarsi con i nodi della rete attivi negli altri Comuni coinvolti. Questi luoghi sono spazi fondamentali per la crescita delle città non solo perché consentono ai giovani di conoscersi, apprendere e fare esperienza, ma soprattutto perché sono luoghi ricchi di potenzialità che, se espresse al meglio, possono delineare soluzioni nuove rispetto ai problemi e alle criticità esistenti”.Per la gestione delle attività previste dal bando saranno individuate due unità - youth worker, giovani professionisti e animatori di comunità - che avranno il compito di accogliere e orientare i giovani della città per tre pomeriggi a settimana, dalle ore 18 alle 21 favorendo momenti di socialità, confronto e orientamento personalizzato sulle attività programmate dallo Spazio e di matching con le realtà insediate.Gli orientatori saranno infatti responsabili della raccolta delle proposte di attività avanzate dai partner e dell’incrocio tra domanda sociale e istanze culturali. Il portale web regionale dedicato alle politiche giovanili sarà lo strumento per raccogliere e sistematizzare le proposte e renderle accessibili ai destinatari del progetto.Alle attività del progetto Galattica saranno destinati i due ambienti comuni più grandi e meglio attrezzati di Spazio13, due aule didattiche con proiettore, sound system e tavoli in grado di ospitare OST, World Cafè, Silent floor e Circle Times.Gli orientatori e i giovani coinvolti avranno modo di concordare il tipo di attività da realizzare, sulla base delle aspirazioni formative e culturali, tra cui, a titolo esemplificativo:· corsi di making: serigrafia, stampa 3D, falegnameria; · attività di engagement: momenti aggregativi con giochi da tavolo, di ruolo, videogiochi; · workshop: seminari e talk su progetti erasmus+ e opportunità di mobilità internazionale; · corsi di performance: residenze artistiche e laboratori di movimento; · laboratori di crescita personale: meditazione, Ogni mese sarà organizzato un open day con l’obiettivo di presentare il calendario delle attività proposte dal partenariato locale. Questi appuntamenti, diffusi sui canali instagram dell’organizzazione Spazio13, saranno l’occasione per incontrare i giovani del quartiere e consolidare con loro una relazione di parità. Al termine del progetto si prevede un evento conclusivo con la presentazione dei risultati ottenuti.