BARI - Si è sfiorato il dramma in via Abate Gimma, a Bari, nel quartiere Libertà. Una lite tra marito e moglie, entrambi di nazionalità georgiana, è finita nell'accoltellamento della donna. L'uomo l'ha colpita con due colpi alla gola. La 32enne non è in pericolo di vita. Dopo aver aggredito la moglie l'uomo è scappato e al momento la polizia è sulle sue tracce.Ad intervenire sul posto la Scientifica. In corso le indagini.