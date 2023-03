Si parte il 25 marzo con l'arrivo in piazza Risorgimento del reliquiario di San Gaspare del Bufalo, fondatore dei Missionari del Preziosissimo Sangue. La parrocchia del Preziosissimo Sangue in San Rocco accoglierà le famiglie, i giovani attraverso momenti di catechesi, preghiera e spazio quotidiano verrà dato all'oratorio per i bambini. Durante la settimana l'equipe missionaria sarà impegnata nella pastorale di strada e all'interno delle scuole e dell'Università Aldo Moro.





Non mancheranno serate dedicate alla musica e all'arte con una gara per "Giovani talenti" il 30 marzo e il concerto di Arakne Mediterranea con la collaborazione della scuola Danza Prez.mo Sangue di Katia Laguaragnella sui brani della Passione di Cristo. La settimana di Animazione Missionaria è l'occasione di portare la "chiesa in uscita" che annuncia la preziosità della vita e il desiderio di viverla pienamente.



Per informazioni:



0805212135

Fb: Parrocchia Preziosissimo Sangue- Bari

BARI - La settimana di Animazione Missionaria, dal 25 marzo al 2 aprile a Bari coinvolge in modo trasversale tutte le realtà che seguono la spiritualità del Sangue di Cristo. I sacerdoti missionari del Preziosissimo Sangue, i seminaristi, e un gruppo di giovani laici daranno vita ad una serie di attività nel territorio cittadino nell'intento di mettersi in ascolto dei giovani e trasmettere la gioia che deriva dall’incontro con Cristo.