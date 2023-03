BARI - È stata investita mentre guidava uno scooter per le vie del centro e l'automobilista è fuggito senza prestarle soccorso. E' successo ieri pomeriggio all'incrocio tra via Carulli e via De Giosa. La ragazza non poteva muovere il braccio e non poteva alzarsi. La scena non è sfuggita a un passante che ha chiamato il 118 e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza. Il pirata della strada è stato incastrato grazie alle telecamere. La Polizia Locale è riuscita a risalire alla targa dell’auto.