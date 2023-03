via Virtus Segafredo Bologna fb





Terzo quarto, Deck 52- 35 per gli spagnoli. Yabusele,54-43. Deck, 59-49. Tavares e Hezonja, il Real Madrid trionfa 60-50. Quarto quarto, Tavares 68-58 per gli spagnoli. Hezonja, 74-58. Di nuovo Hezonja, 80-61. Fernandez, 86-66. Yabusele, 91-69. Hezonja e Abalde, il Real Madrid vince questo quarto e 96-79 tutta la partita. Netta sconfitta per la Virtus Bologna. Migliori marcatori, negli spagnoli Hezonja 26 punti e Yabusele 24. Negli emiliani Belinelli 26 punti e Ojeleye 18.

- Nell’Eurolega di basket maschile il Real Madrid vince 96-79 sulla Virtus Bologna fuori casa. Primo quarto, Musa 14-6 per gli spagnoli. Rodriguez, 20-6. Abalde, 26-9. Il Real Madrid prevale 26-12. Secondo quarto, Abalde 28-14 per gli spagnoli. Belinelli tiene in gara gli emiliani, però 32-20 per gli spagnoli. Hezonja, 38-23. Shengelia e Ojeleye tengono in partita la Virtus, ma 38-31 per il Real Madrid. Deck, 41-31. Yabusele, gli spagnoli si impongono di nuovo 50-33.