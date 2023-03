- Nel Gruppo B delle qualificazioni agli Europei del 2024 in Germania la Francia ha vinto 4-0 sull’ Olanda a Saint Denis. La Grecia ha superato 3-0 Gibilterra a Faro. La Francia e la Grecia sono al primo posto con 3 punti. Nel Gruppo E la Repubblica Ceca ha prevalso 3-1 sulla Polonia a Praga. La Moldavia ha pareggiato 1-1 con le Isole Far Oer a Chisinau. La Repubblica Ceca è prima a 3 punti. Nel Gruppo F il Belgio ha vinto 3-0 sulla Svezia a Stoccolma. Per i belgi ha realizzato tre gol Lukaku dell’ Inter al 35’ del primo tempo e al 4’ e al 37’ del secondo tempo. L’Austria si è imposta 4-1 sull’ Azerbaigian a Linz. Il Belgio e l’Austria sono al primo posto con 3 punti. Nel Gruppo G la Serbia ha vinto 2-0 sulla Lituania a Belgrado. Per i serbi il secondo gol è stato segnato da Vlahovic della Juventus all’8’ del secondo tempo. Il Montenegro ha prevalso 1-0 sulla Bulgaria a Razgrad. La Serbia e il Montenegro sono al primo posto a 3 punti.