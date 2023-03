In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi la Base UNGSC è il nuovo Gold Sponsor. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. La Base UNSGC ha sede a Brindisi dal 1994. E’ il centro operativo globale per tutti i servizi tecnologici e ambientali dal valore logistico.La direttrice della base Giovanna Ceglie ha raggiunto l’accordo con il direttore commerciale della squadra pugliese Andrea Fanigliulo e il presidente Fernando Marino. Giovanna Ceglie ha dichiarato: “Siamo soddisfatti di poter collaborare con l’unica realtà pugliese di A/1 di basket. Garantiremo un sostegno economico importante per questa stagione all’ Happy Casa e vogliamo raggiungere risultati prestigiosi con la squadra brindisina”.