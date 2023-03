Esce venerdì 31 marzo il nuovo singolo “Criminale” (Sony Music Italy) targato Chadia Rodriguez. Un brano forte, energico, in cui ancora una volta Chadia si mostra una donna determinata e sicura di sé, una “fuorilegge” dell’amore pronta a rubare il cuore e di cui non ci si può mai fidare davvero. Anche questo pezzo si contraddistingue sia per la schiettezza con cui l’artista veicola il proprio messaggio – denominatore comune dei suoi testi sin dagli esordi – sia per una marcata attitudine latin, che dona al sound un sapore internazionale e che rivela un nuovo lato della musica dell’artista, ancora in parte da scoprire.

«Ho iniziato da giovanissima con il rap ma ho sempre avuto l'intenzione di sperimentare con la mia musica – racconta – "Criminale" per me è un brano importante perché continua un'evoluzione che ho iniziato già con “Bitch 3.0” e che intendo portare avanti. Le vibes latine sono sempre state una componente fondamentale della mia personalità, complici forse anche le mie origini spagnole. Ho voglia di sfidare i miei stessi limiti e approcciarmi a un genere musicale diverso dal puro rap».

Una fase di transizione, una maturazione artistica e personale che Chadia Rodriguez, tra le pioniere dell’hip hop femminile italiano e apripista per molte sue colleghe, ha mostrato già lo scorso dicembre con “Bitch 3.0”, inaugurando una nuova fase della propria carriera e dimostrando di essere pronta a evolversi come mai fatto finora.