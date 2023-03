La primavera 2023 porta con sé tante novità in Masseria, con numerose iniziative che mirano a far conoscere le tradizioni regionali, anticipando ogni esigenza e curiosità: dalle masterclass che svelano i segreti per creare i più famosi formaggi pugliesi con un casaro al Bar Bugainvillea, fino alle lezioni di Pasticciotto per scoprire le tecniche della perfetta frolla pugliese.

Un ricco calendario di eventi e attività accompagna gli ospiti lungo il soggiorno, integrato da spunti di itinerari inediti che valorizzano aree più e meno conosciute del territorio pugliese, come la ciclabile del Parco dell’Acquedotto che permette di avventurarsi - per i più allenati fino a Matera - lungo un percorso immerso nella suggestiva Murgia.

Innumerevoli le proposte per il weekend di Pasqua che ripercorrono i riti tradizionali della Settimana Santa: dal tour “Giro dei Sepolcri” a Martina Franca il giovedì 6 aprile, per scoprire le chiese della città addobbate per l’occasione, all’escursione per assistere alla 42° edizione della Via Crucis vivente di Alberobello.

Il programma all’interno di Masseria Torre Maizza include suggestivi aperitivi al tramonto sulla terrazza panoramica, un’escursione mattutina in bici elettrica lungo le strade immerse nella natura che conducono fino al borgo gioiello di Savelletri, degustazioni di vini locali e serate di intrattenimento con il resident entertainer Carmelo Padellaro. I più piccini, armati di cestino, potranno inoltre prendere parte alla Caccia alle Uova di Pasqua nell’uliveto della tenuta, mentre i più golosi potranno destreggiarsi nella decorazione delle uova con il cioccolato sotto l’attento occhio supervisore dello Chef Nicola Lenoci.

Al ristorante Carosello, per il pranzo di Pasqua, gli ospiti interni ed esterni potranno gustare un menu ideato da Fulvio Pierangelini, Director of Food di Rocco Forte Hotels, che vede protagonisti i piatti della tradizione pasquale della regione; mentre per il pranzo di Pasquetta è previsto un ricco buffet all’aria aperta.

