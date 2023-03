LECCE - Domenica 12 marzo mattina in occasione della manifestazione sportiva “Corri e cammina nel Barocco” che si svolgerà dalle ore 8 alle 12 per vie del centro città, il servizio di trasporto pubblico subirà alcune modifiche temporanee.Il servizio “Stadio in Bus” sarà regolarmente attivo a partire dalle ore 10.30, due ore prima della partita sul consueto percorso.Saranno sospese dalle ore 8.15 alle ore 11.00 le linee M1 – R4 – R5 – R6 – R7 – R9 – R10 – R11 – S16.La linea R8 direzione “Ospedale” subirà una modifica del percorso: partendo dal capolinea “Stazione” il tratto Viale O. Quarta – Viale Gallipoli – via De Jacobis, sarà sostituito dal percorso Viale O. Quarta – Via Don Bosco – Via De Jacobis.Per le linee S14 – S15: il tratto Viale Porta d’Europa – Viale Calasso – Viale Porta d’Europa, sarà sostituito dal seguente tratto: Viale Porta d’Europa – Piazza del Bastione – Viale Porta d’Europa (City Terminal); il capolinea sarà attestato alla fermata n. 145 “Terminal”.Sul percorso della linea S13 direzione “City Terminal” il tratto Via Monteroni – via Massaglia – Piazzale Rudiae – Via Diaz – Viale dell’Università – Viale Calasso – Viale Porta d’Europa (City Terminal) sarà così sostituito: Via Monteroni – Viale della Repubblica – SS613 – Viale Porta d’Europa – Piazza dell Bastione – Viale Porta d’Europa (City Terminal).