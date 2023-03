Costruzioni in Puglia: approvato il nuovo prezziario regionale per le opere pubbliche

BARI – “Siamo soddisfatti del confronto avuto con la Regione che ha portato alla costituzione del tavolo tecnico” – dichiara Nicola Bonerba, presidente di Ance Puglia - in merito all’approvazione del nuovo prezziario regionale per le opere pubbliche per far fronte al rincaro delle materie prime.“Abbiamo messo alle spalle le difficoltà incontrate negli anni passati in occasione dei precedenti aggiornamenti – continua Bonerba -; adesso è necessario tenere alto il livello di confronto e prepararci, attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale, alla dinamicità dei prezzi con continue analisi”.