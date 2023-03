Maria Antonietta, 'Per le ragazze come me' è il nuovo singolo: ad aprile in tour

MILANO - Torna il talento e il carisma di una delle voci più amate dell'alternative italiano, Maria Antonietta. “Per le ragazze come me'' è il titolo del suo nuovo singolo che per questo brano si avvale della collaborazione di Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana.

Un singolo tutto al femminile che dice una cosa semplice: le ragazze hanno un’arma potentissima - la loro mente. Una “mente fatta per pensare”, per decidere, per prendersi spazio e per costruire tutto quello che desiderano. Per dire: “Non sono una stronza, ma so la risposta.”

“Perché il mondo, per le ragazze come noi, non si ferma e non si fermerà mai, e noi nemmeno”- Racconta Maria Antonietta - “È stato bello condividere e scrivere questa canzone con Laila Al Habash, che è diventata un’amica e una complice. Perché mi piace pensare che godersi il sole in faccia e il vento tra i capelli con un’amica è ancora più bello che farlo da sola. Perché insieme si diventa più coraggiose, e soprattutto più libere”

Il singolo sarà contenuto nel nuovo album di inediti in uscita a maggio per Warner Music Italy e le date di aprile saranno l’occasione per ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo lavoro.

20 aprile Torino - Hiroshima Mon Amour21 aprile Milano - Santeria Toscana 3127 aprile - Roma - Monk Club28 aprile Bologna - Locomotiv Club