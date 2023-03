LECCE - Un uomo di 50 anni disperso ieri pomeriggio in mare in tempesta mentre faceva windsurf nelle acque antistanti Marina di Mancaversa (Le) è stato ritrovato a riva e in buona salute. Dopo quasi tre ore di ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera ed effettuate in mare dalla motovedetta Sar CP329, l'uomo è stato ritrovato sano e salvo da alcuni abitanti della zona.Il 50enne si trovava un centinaio di metri a nord di Torre Suda. Abbracciato alla tavola da surf, ha percorso più di due chilometri e mezzo alla deriva prima di poter raggiungere la riva e mettersi in salvo.