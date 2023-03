BARI - I cuori delle motociclette storiche della Old Cars Club Bari (ASI) tornano a pulsare in occasione dell’#asimotoday , per la partenza della stagione radunistica primaverile, in programma il 26 marzo 2023. Un ritrovo “diffuso” dove sono stati scelti i castelli e le fortezze dei diversi territori.Due le tappe baresi:- il ritrovo alle ore 09.00 presso il Castello Svevo di Bari - a seguire – con arrivo previsto ore 10.30 - tappa nel centro storico di Mola di Bari dove ad accogliere le due ruote storiche in Piazza XX Settembre ci sarà il Sindaco Giuseppe Colonna per una mostra statica dei mezzi storici del club barese. A seguire per gli equipaggi, visita del castello Angioino di Mola di Bari.Tra le moto più rappresentative presenti all’evento una Moto Guzzi Egretta del 1939, Nsu 251 del 1954 e immancabile l’iconica Lambretta D del 1951.Con questa manifestazione diffusa e condivisa, si mettono in pratica i numerosi protocolli d’intesa siglati con enti e istituzioni quali, ad esempio, ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo), ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Istituto Italiano dei Castelli, Stati Generali del Patrimonio Italiano, Associazione Città dei Motori. Il Comune di Mola di Bari ha patrocinato l'evento.