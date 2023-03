FASANO (BR) - Giuseppe Ancona è stato confermato presidente del Comitato festa patronale di Fasano. Per il commercialista si tratta di una riconferma dopo le esperienze degli scorsi anni; la nomina è arrivata nei giorni scorsi dal Priore Parroco della Matrice di Fasano, don Sandro Ramirez, il quale così ha scritto: «Caro Giuseppe, essendo tu Presidente dell'Associazione “Comitato Festa Patronale Maria Santissima del Pozzo e San Giovanni Battista” che ha tra le sue finalità, quella di organizzare gestire e promuovere attività religiose culturali in onore dei Santi Patroni di Fasan, con la presente lettera nella mia qualità di Priore Parroco della Parrocchia di San Giovanni Battista in Fasano, affidando all'Associazione suddetta da te presieduta i festeggiamenti esterni in onore dei Santi patroni per il 2023, ti nomino presidente del comitato per la festa dei Santi patroni 2023».Il dott. Ancona subito ha riunito il Comitato per avviare tutta la complessa macchina organizzativa che dovrà approntare il programma dei festeggiamenti. «Ringrazio Don Sandro – ha affermato Giuseppe Ancona - per la fiducia che ha voluto ancora una volta accordarmi e per l’onore di affidarmi la Presidenza del Comitato Festa. Con gli amici del Comitato ci siamo messi subito al lavoro perché, nel rispetto delle indicazioni dei Vescovi in merito alle Feste Patronali, desideriamo proporre un programma e allestimenti all'altezza delle aspettative dei tanti Forestieri che accorrono per seguire la nostra festa e dei nostri concittadini senza il cui sostegno ogni sforzo è vano. Ai fasanesi dico: “stateci vicini e aprite il vostro cuore con generosità, perché solo così anche quest'anno potremo vivere giorni di festa gioiosi e da ricordare».