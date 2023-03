Giornate convulse per Macron, con la Francia che diventa piazza protesta per la riforma pensionistica che innalza l'età a 64 anni, con 300 arresti di cui 234 solo a Parigi.Le tensioni per l'Eliseo si sono registrate anche sul fronte interno, dove Macron al momento ha escluso lo scioglimento dell'esecutivo nonostante la Premier Borne, che è stata salvata dalla sfiducia del Parlamento per soli 9 voti.Il presidente transalpino ha deciso di parlare nelle prossime ore alla nazione con l'intervista di TF1 e France 2, in cui spiegherà le ragioni della riforma pensionistica.