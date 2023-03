BARI - «A seguito della lettera indirizzata al Comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 dai Ministri Fitto e Abodi – rispettivamente per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, e per lo sport e i giovani – in cui si rilevavano criticità in merito alla tabella di marcia che separa il capoluogo ionico dall’inizio della kermesse sportiva, ho presentato ai medesimi Ministri un'interrogazione parlamentare in Senato per conoscere le reali intenzioni dei dicasteri di competenza. Si chiede, quindi, ai Ministri se intendano, ognuno per sua competenza, adottare ogni opportuna iniziativa al fine di scongiurare, anche alla luce delle risorse pubbliche già stanziate, rischi di ogni sorta rispetto alle motivazioni rilevate nella citata lettera, in ordine alla buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, anche con riferimento ad un possibile commissariamento del Comitato organizzatore. I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, come è noto, rientrano nel più ampio disegno di riqualificazione urbana contenuto nel “Cantiere Taranto” promosso dal Governo Conte II, e sono altresì indispensabili per accelerare il processo di riconversione economica, sociale e culturale del capoluogo ionico». Lo afferma in un comunicato stampa il Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.