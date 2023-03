La Procura di Taranto ha sequestrato i mezzi e la dinamica è al vaglio degli inquirenti. A bordo del mezzo pesante c'era anche il figlio 25enne, il suo racconto sarà utile per ricostruire l'accaduto. Il giovane ha riportato solo lievi ferite.

Sono intervenuti i sanitari del 118 sul posto, insieme ai carabinieri di Laterza e Castellaneta e ai vigili del fuoco, ma per l'uomo non hanno potuto fare nulla. Il conducente dell'altro camion, invece, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza al Santissima Annunziata di Taranto. Non sarebbe in pericolo di vita.