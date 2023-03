LECCE - Architetti, progettisti, amministratori, esperienze nazionali e internazionali a confronto. Il 31 marzo dalle ore 09:00 presso l’Auditorium Museo Sigismondo Castromediano di Lecce si terrà la giornata di studi e confronto “Ex-Galateo. Luogo, spazio, progetto” sul tema dell’housing sociale e dei nuovi modelli abitativi, partendo dall’esperienza della rigenerazione in corso dell’ex sanatorio antitubercolare A. Galateo, resa possibile da un finanziamento di circa 15 milioni di euro ottenuto nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.La giornata è promossa da Puglia Valore Immobiliare, società della Regione Puglia, proprietaria dell'immobile, patrocinata dal Comune di Lecce, ed è realizzata con la collaborazione di Arca sud Salento, Ordine degli Architetti e ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, Polo biblio - museale di Puglia. Rappresenta una nuova tappa del lavoro culturale di promozione dei nuovi modi di abitare le città che accompagna fin dall’inizio l’idea della rigenerazione dell’ex Galateo. Dopo il concorso internazionale di progettazione, che ha dotato l’immobile di un progetto di futuro, e la mostra che ne ha narrato il passato, il presente e il futuro, questa giornata, animata da progettisti, architetti e amministratori, servirà ad approfondire il progetto di rigenerazione dell’ex Galateo e le politiche che lo sottendono e mettere in relazione l’esperienza di Lecce con le migliori esperienze nazionali e internazionali che hanno visto edifici pubblici dismessi essere riconvertiti ai fini dell’housing sociale.La giornata sarà introdotta alle 9.15 dal Prof. Cataldo Balducci Amministratore Unico di Puglia Valore Immobiliare. Seguiranno gli interventi istituzionali della Presidente del Consiglio regionale Pugliese Loredana Capone, dell’Assessora regionale Anna Grazia Maraschio, del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, della Direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia Valentina Romano e del Direttore generale dell’Asl di Lecce Stefano Rossi.Tre le sessioni di approfondimento.La prima, a partire dalle 10.00, dedicata al progetto di rigenerazione dell’ex Galateo, sarà presieduta da Carmen D’Onghia, curatrice del convegno e responsabile del procedimento per il progetto di rigenerazione dell’ex Galateo. In questa sessione sarà illustrato il progetto definitivo di rigenerazione dell’ex Galateo, a cura delle architette Denise Cammisa e Sara Musarò del RTP Capogruppo Archistart Studio - Alcotec S.p.A. vincitore del concorso internazionale di progettazione. Seguirà la tavola rotonda moderata dalla giornalista Carla Petrachi con gli interventi di Pierre Alain Croset, presidente della Giuria del Concorso internazionale “Ex-Galateo”, di Rita Miglietta, assessora all’Urbanistica del Comune di Lecce, di Tommaso Marcucci, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Lecce e dei progettisti vincitori del concorso internazionale.La seconda sessione, a partire dalle 11.45, sarà presieduta da Alberto Chiriacò amministratore unico di Arca Sud Salento e sarà dedicata ai “Modelli di gestione a confronto”. Parteciperà Sandra Zappatore Direttrice Arca Sud Salento con la relazione su “I benefici dell’housing sociale per l’intera città”. Alla tavola rotonda, moderata dall’architetto Simone Sfriso, parteciperanno Luigia Brizzi Dirigente Politiche Abitative Regione Puglia, Maria Raffaella Lamacchia Dirigente Sezione Istruzione e Università Regione Puglia, Chiara Rizzica Architetta, Giovanna Mangialardi Politecnico di Bari, Francesco Panese Dirigente Arca Sud Salento, Sara Giusti di Piazza Grande Società Cooperativa Sociale.Dopo la pausa pranzo, alle 15:00 la terza sessione, presieduta da Pierre Alain Croset, dedicata al confronto tra esperienze nazionali e internazionali. Aprirà la relazione di Pascal Müller dello studio svizzero Müller Sigrist Architekten sulla conversione dell’ospedale Felix Platter a Basilea. Alla tavola rotonda interverranno Nicola Di Battista Direttore della rivista “L’Architetto”, Massimo Bricocoli del Politecnico di Milano, Nicola Martinelli Politecnico Bari e Diego Zoppi del Consiglio Nazionale Architetti PPC.La conclusione dei lavori, alle 18.30, sarà affidata ad Anna Grazia Maraschio Assessora all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Parchi, Rischio industriale, politiche Abitative della Regione PugliaPer la partecipazione al convegno, agli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, così come agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri, saranno riconosciuti 6 CFP.