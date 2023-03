LECCE - Durante lo svolgimento del servizio di controllo del territorio in orario notturno nelle zone più a rischio di questo capoluogo, gli Agenti della Sezione Volanti, intorno alle 02:00 della decorsa notte, ha intercettato in via Pistoia, un uomo alla guida di una autovettura Citroen DS3, che ha cercato di eludere il controllo accelerando improvvisamente. Gli Agenti, riusciti a bloccarlo poco dopo, hanno accertato come lo stesso, un quarantacinquenne leccese, pluripregiudicato, si fosse messo alla guida pur non essendo titolare di patente, in quanto oggetto di revoca.Il controllo effettuato all’interno dell’abitacolo ha consentito di rinvenire nel vano porta oggetti un contenitore trasparente con all’interno delle tracce di polvere bianca, mentre la perquisizione personale ha consentito di rinvenire la somma di 175,00 euro suddivisa in banconote di vario taglio, nascosta nella tasca del giubbino indossato.La perquisizione effettuata successivamente presso la sua abitazione, ha consentito di sottoporre a sequestro due bilancini di precisione sui quali vi erano tracce di polvere bianca, una forbice, ed altro materiale utile per il confezionamento di dosi di sostanza stupefacente. Inoltre sul tavolo della cucina è stato rinvenuto un involucro contenente cocaina per un peso lordo di 32,72 grammi ed un altro involucro contenente hashish del peso lordo di 4,00 grammi circa.L’attività di ricerca, effettuata minuziosamente, ha permesso altresì il rinvenimento di 5 proiettili calibro 6,35 avvolti in un fazzoletto e di una pistola calibro 6,35 con matricola abrasa, con il caricatore inserito e contenente 5 proiettili, uno dei quali inserito nella camera di cartuccia, e quindi pronto per l’esplosione. Accanto alla pistola vi era del denaro contante pari alla somma di 1610,00 euro. Infine, è stata rinvenuta una carta di identità intestata ad un altro soggetto, ma recante la foto della persona arrestata.Sono stati inoltre sottoposti a sequestro due cellulari, ritenuti utili per lo sviluppo delle indagini e l’autovettura utilizzata dall’arrestato.L’uomo, che risponde dei reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente, detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.