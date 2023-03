Le indagini sulla dinamica dell'incidente sono state affidate ai Carabinieri. Il 35enne era originario di Novoli, in provincia di Lecce.

NARDO' (LE) - Nuovo dramma sulle strade salentine. Sulla statale tra Nardò e Avetrana un ragazzo di 35 anni è morto dopo essersi schiantato contro un furgone. Il giovane era in sella alla sua moto al momento dell'impatto. Ad intervenire sul posto i medici del 118 che hanno provato a rianimarlo ma per lui non hanno potuto fare nulla.