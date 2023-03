FASANO (BR) - I carabinieri della compagnia di Fasano hanno arrestato e tradotto in carcere un 20enne per violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 5 anni. I fatti risalgono al 2018. Il 15enne, all’epoca dei fatti, approfittava delle visite delle piccola a casa della nonna.Il giovane era un parente della bambina e, convivendo con la nonna della piccola, ha approfittato dell'assenza della donna per violentare la piccola, anche di notte, quando si fermava a dormire.Quando la bambina ha compiuto 9 anni ha denunciato l'abuso a un parente che ha avvertito la madre della piccola. Immediatamente è stata sporta denuncia e, con l'aiuto di uno psicologo, la bambina ha confermato nei dettagli quanto le ha fatto il suo aguzzino.