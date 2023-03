BARLETTA (BT) - I giovani barlettani Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino sono stati condannati per l'omicidio di Michele Cilli, il 24enne scomparso nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2022 a Barletta, il cui corpo non è stato ancora ritrovato. Sarcina, accusato di omicidio e occultamento di cadavere, è stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione, mentre Borraccino, accusato solo di occultamento di cadavere, è stato condannato a 5 anni e 8 mesi di reclusione.La sentenza è stata emessa dal gip Ivan Barlafante al termine del rito abbreviato durante il quale l'accusa aveva chiesto 20 anni per Sarcina e 6 anni per Borraccino. Al momento entrambi sono detenuti nel carcere di Lecce. I precedenti dissapori tra Sarcina e Cilli hanno fatto scattare le indagini che hanno portato all'arresto dei due 34enni. Cilli è stato visto per l'ultima volta la sera del 15 gennaio mentre saliva sull'auto di Sarcina. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza sono stati ricostruiti gli spostamenti dei due.