BARI - Le Fiamme gialle, nel corso di un'operazione in collaborazione con l’ICQRF, di contrasto alla pirateria agroalimentare, hanno sequestrato oltre 380 tonnellate di sementi di frumento per la produzione di grano da farina certificato, pari a un valore superiore a 300mila euro, nel corso di un’operazione della Guardia di Finanza.Le indagini sono iniziate da un’analisi di rischio per prevenire i fenomeni fraudolenti nella produzione delle varietà vegetali, verificando il rispetto degli obblighi in materia di commercializzazione di beni iscritti all’Ufficio Comunitario per le Varietà Vegetali o all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.I Finanzieri di Bari e Trapani hanno scoperto che 3 aziende di rivendita di sementi, 2 S.r.l. in Puglia e 1 in Sicilia, avevano consegnato 6220 sacchi e confezioni di grano duro delle varietà tracciate senza aver assolto il pagamento della prevista equa remunerazione a vantaggio dei costitutori delle specie vegetali, rilevando anche miscelazioni illecite degli stessi prodotti con quantitativi di grano non certificato.