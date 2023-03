ROMA - “Ho accettato con piacere l’invito del presidente nazionale dell’ANCI, Antonio Decaro, per un confronto con i sindaci delle città metropolitane, all’indomani del parere positivo della Conferenza unificata Regioni, Province e Comuni. “E’ stato un incontro davvero proficuo: i sindaci sono fra i destinatari più importanti dei fondi del PNRR. Ritengo le loro richieste legittime, la semplificazione è la vera parola chiave nell’attuazione del Piano. “La collaborazione già avviata e gli incontri che abbiamo già avuto sono preziosi, per questo ho assicurato i sindaci si ripeteranno in futuro nel reciproco interesse di mettere a punto una sinergia strategica nell’interesse del Paese”. Così il ministro Raffaele Fitto.