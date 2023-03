Rapina in centro commerciale: in manette ladro seriale





Nel tentativo di fuga, è nata una colluttazione tra l’addetto alla sicurezza ed il ladro che, guadagnando la fuga, si è messo alla guida del proprio scooter. Prontamente, tuttavia, è stato bloccato da personale del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato; gli Agenti erano infatti impegnati, unitamente a personale della Questura, in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Questore secondo un articolato piano di prevenzione generale della criminalità diffusa, modulato in base all’analisi di georeferenziazione dei reati, che aveva portato al dispiegamento del servizio odierno presso le strutture commerciali della città, interessate da un notevole incremento di presenze nel fine settimana e, di conseguenza, da un aumento dell’esposizione al rischio di reati predatori.





Analisi che ha, evidentemente, portato i suoi frutti, tenuto conto che il ladro ha appena fatto in tempo ad uscire dal centro commerciale, per essere immediatamente arrestato, in attesa della direttissima in programma lunedì 27.

FERRARA - In mattinata gli Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un cittadino italiano per rapina impropria all’interno di un centro commerciale. L’uomo aveva asportato della merce dalle scaffalature, celandola al passaggio alle casse. Personale della vigilanza, accortosi di quanto avvenuto, ha invitato l’uomo a restituire quanto rubato.