Il padre, invece, era all'oscuro di tutto. La neonata è stata immediatamente trasferita al reparto di terapia intensiva del 'Vito Fazzi' di Lecce dove è tuttora ricoverata. Non sarebbe in pericolo di vita. Resta da decifrare il suo futuro, infatti potrebbe essere portata in un istituto specializzato per minori di Ostuni.

GALATINA (LE) - Una storia incredibile arriva dall'ospedale di Galatina dove una mamma ha partorito la figlia con taglio cesareo. Qualcosa però non è andata sin subito perché la bambina piangeva a dirotto e i medici hanno subito sospettato che si trattasse di qualcosa di diverso dal solito. Così mamma e figlia si sono sottoposte ad alcuni esami e si è scoperto che la piccola era nata in astinenza da cocaina.