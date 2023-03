BARLETTA - Le segnalazioni, giunte negli ultimi giorni ai Carabinieri lamentavano situazioni di degrado, di spaccio di droga e di continui schiamazzi, soprattutto nelle ore serali e notturne. I militari dell’Arma continuano con i pattugliamenti di quelle aree.Anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi, che denunciavano un viavai di numerosi giovani indisciplinati, che da un lato arrecavano disturbo alla quiete pubblica e dall’altro si dedicavano allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Barletta hanno svolto approfonditi controlli e in particolare in via Pistergola angolo via Marulli, ove era stata segnalata l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e in via Fugazzola, effettuando frequenti passaggi e mirati posti di controllo, allo scopo di prevenire e contrastare possibili assembramenti che potessero sfociare in azioni violente.Nel corso dell’attività sono state altresì controllate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile, e in particolare quelle zone che, anche nelle sere passate, sono state oggetto di alcune esplosioni di petardi da parte di alcuni gruppi di giovani; in particolare via Milite Ignoto, via Generale Vaccaro, nonché nella zona 167, parco dell’Umanità, via della Belle Arti, via Paolo Ricci, Largo Primavera.All’esito della suddetta attività di controllo del territorio sono state identificati 10 tra giovani e giovanissimi. I controlli verranno ripetuti anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare soprattutto i fenomeni di microcriminalità.