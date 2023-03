ROMA - “Un altro duro, durissimo colpo per Taranto. Da quanto appreso nelle ultime ore, Fincatieri e il Ministero della Difesa avrebbero deciso di trasferire le attività di manutenzione della Nave Cavour da Taranto a Palermo. Mentre le motivazioni di questa scelta restano ignote, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti: danni da decine di milioni di euro per le imprese dell’indotto, di cui già molte – come segnalato più volte dalle parti sociali – hanno quasi esaurito la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali.” Lo dichiara Ubaldo Pagano, deputato pugliese e Capogruppo PD in Commissione Bilancio a Montecitorio.“Già Fincantieri - prosegue - si è sempre dimostrata molto restia ad impegnare nelle sue attività le imprese locali, preferendo di gran lunga affidare le commesse ad aziende del Centro-Nord. Oggi, con questa decisione decine e decine di aziende tarantine del comparto rischiano di chiudere i battenti una volta per tutte, lasciando per strada centinaia di persone. Il tempismo con cui si decide il trasferimento dall’arsenale di Taranto a Palermo, poi, non può che generare sospetti. Non vorremmo che alla base di certe scelte vi siano delle ragioni che esulano dal valore e dalle competenze di un territorio, e guardino piuttosto alla maggiore affinità politica tra il Governo nazionale e l’Amministrazione siciliana. Perché se così fosse, non solo si tratterebbe di un atteggiamento gravissimo, ma avremmo la conferma che la destra continua ad usare un meccanismo rodato da decenni: mettere in competizione territori “poveri” e fortemente bisognosi di investimenti, lavoro, sviluppo per indurli all’obbedienza” conclude Pagano.