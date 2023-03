TARANTO - Nell’ambito della settimana antirazzismo promossa dal 20 al 26 marzo p.v. dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) giovedì 23 marzo, alle ore 15.00, nella Sala Conferenze della sede di Giurisprudenza del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture dell’Università di Bari “Aldo Moro”; verrà presentato il volume; “STEREOTIPI E PREGIUDIZI VERSO LE COMUNITA ROMANÉS” (Les Flaneurs Edizioni) di Corsina Depalo, Pedagogista e Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari.Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento, Prof. Paolo Pardolesi, e del Coordinatore dei Corsi di studio giuridici, Prof. Stefano Vinci, interverranno: la Prof.ssa Adriana Schiedi, Associato di Pedagogia generale UniBa; il Prof. Nicola Triggiani, Ordinario di Diritto processuale penale UniBa e già Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bari; il Dott. Matteo Magnisi, Operatore sociale volontario; la Prof.ssa Corsina Depalo, Autrice del libro.La minoranza etnica Rom è una delle più colpite, nel corso dei secoli, da fenomeni xenofobi e razzisti ed è una delle comunità più popolose in Europa; eppure, la conoscenza della cultura romanì è ancora troppo spesso viziata da stereotipi e pregiudizi.L’autrice del libro offre una rilettura critica della “questione Rom”, che si avvale non solo di una solida base teorica, ma anche di un bagaglio di conoscenze maturate attraverso l’esperienza sul campo. All’incontro – aperto a tutti – parteciperanno anche alcune classi di istituti liceali tarantini.