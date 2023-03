TARANTO - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Taranto, durante un controllo nei pressi di un locale della movida jonica, hanno sorpreso e arrestato un ragazzo di origine salentina, presunto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, sostando nei pressi del parcheggio del locale notturno per osservare che l’afflusso dei giovani avvenisse in modo regolare, nel corso delle operazioni hanno notato la presenza e gli strani movimenti di un 25enne che veniva via via avvicinato da altri ragazzi.I carabinieri quindi, insospettiti, decidevano di procedere nei confronti del ragazzo ad una perquisizione veicolare e personale, all’esito della quale hanno rinvenuto, occultato nei suoi indumenti intimi, un involucro contenente 160 dosi di sostanze stupefacenti di vario tipo ed in particolare le “droghe dello sballo” (ketamina, mdma, ecstasy, speed) oltre ad hashish e la somma in contante di 200 euro suddivisa in banconote di vario taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta presunto provento dell’illecita attività.La sostanza stupefacente è stata sequestrata e affidata al LASS (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato versato su un libretto postale infruttifero intestato al Fondo Unico di Giustizia. Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’A.G., è stato condotto agli arresti domiciliari.