Il cileno Alejandro Tabilo supera 6-3 4-6 6-4 l’americano Zachary Svajda. Il tedesco Maximilian Marterer prevale 6-1 7-6 con l’altro americano Emilio Nava. L’altro cileno Cristian Garin si impone 6-4 6-2 con l’austriaco Filip Misolic. Tra le donne Sara Errani vince 6-4 6-2 con la svizzera Yllena In Albion. La svedese Rebecca Peterson si impone 7-5 7-6 con l’americana Caroline Dolehide. L’altra americana Ashlyne Krueger supera 6-2 6-0 la polacca Magdalena Frech.

- Nelle qualificazioni al torneo Master 1000 di Indian Wells negli Stati Uniti d’America di tennis Matteo Arnaldi eliminato 6-4 6-4 dall’australiano Thanasi Kokkinakis. Francesco Passaro perde con il cinese di Taipei per il ritiro per l’infortunio alla gamba destra nel secondo set sul 3-0 per Tung Lin Wu dopo che il cinese si impone 6-2 nel primo set. Il giapponese Taro Daniel vince 6-4 4-6 6-1 con l’altro australiano Alexei Popyrin.