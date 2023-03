via Atp tour fb





Tra le donne vince la kazaka Elena Rybakina. Supera in finale 7-6 6-4 la bielorussa Aryna Sabalenka. Per la ventitreenne kazaka è il primo titolo Master 1000 WTA della sua carriera di tennista. Per Elena Rybakina quarta vittioria in un torneo WTA dopo quelli di Bucarest in Romania nel 2019, Hobart in Australia nel 2020 e Wimbledon in Inghilterra nel 2022. Elena Rybakina è la numero 7 al mondo nella Classifica WTA. La bielorussa è seconda.

- Lo spagnolo Carlos Alcaraz vince il torneo Master 1000 Atp di Indian Wells negli Stati Uniti d’America di tennis. Prevale in finale 6-3 6-2 con il russo Daniil Medvedev. Per il diciannovenne spagnolo terzo titolo Master 1000 Atp nella sua carriera. Il russo perde dopo le diciannove vittorie ottenute nel 2023 prima di questa finale. Da oggi Alcaraz è il numero 1 al mondo nella Classifica ATP. Medvedev è quinto.