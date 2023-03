Negli ottavi di finale del torneo Master 1000 WTA di Miami in Florida negli Stati Uniti d’America di tennis tra le donne Martina Trevisan vince 6-3 6-3 con la lettone Jelena Ostapenko e si qualifica ai quarti di finale. La ceca Petra Kvitova prevale 7-5 7-6 con la russa Varvara Gracheva, L’ altra russa Anastasja Potapova supera 6-4 7-6 la cinese Zheng Oinwen. La kazaka Elena Rybakina si impone 6-4 6-3 con la belga Elise Mertens. L’americana Jessica Pegula si aggiudica 6-1 7-5 l’incontro con la polacca Magda Linette.Nel terzo turno del torneo Master 1000 ATP di Miami Lorenzo Sonego vince 6-3 6-4 con l’americano Frances Tiafoe e si qualifica per gli ottavi di finale. Il russo Karen Khachanov prevale 6-2 6-4 con il ceco Jiri Lehecka. L’altro russo Daniil Medvedev vince a tavolino con lo slovacco Alex Molcan per il ritiro per l’infortunio muscolare di Molcan. L’ altro americano Quentin Halys prevale 7-6 6-3 con l’ americano Mackenzie Mc Donald. Il greco Stefanos Tsitsipas si aggiudica 6-3 4-6 6-4 l’incontro con il cileno Cristian Garin. L’argentino Francisco Cerundolo si impone 6-2 7-5 con il canadese Felix Auger Aliassime.