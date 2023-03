Grande emozione e successo per la finale di domenica 12 marzo della manifestazione canora, tutto sold out il salone gremito fino al limite. Al termine premi per tutti i partecipanti, animati dal desiderio di divertirsi, mettersi in gioco ed essere comunità: caratteristica che riflette il clima che si respira in ogni attività dell’oratorio parrocchiale. Presente anche la giuria (di qualità) che è stata chiamata a valutare le esibizioni dei giovani in gara. Durante la manifestazione, anche il pubblico è stato chiamato ad esprimere la propria preferenza. Le canzoni in gara che hanno avuto più preferenze Caro Gesù ti scrivo cantata dalla giovanissima Diana, al secondo posto Feel Good brano rapper del giovane Michele e infine terza posizione per Volevo un gatto nero dell’esordiente Mariapia.





"Un grazie ai nostri giovani - commenta il parroco Mons. Giuseppe Pavone - per aver organizzato il Festival, bisogna credere nella musica e nel suo potere educativo, un oratorio senza musica è come un corpo senz’anima, hanno vinto tutti i giovani partecipanti, dal più piccolo al più grande".

E’ tornato con grande successo a Trinitapoli il «Festival della Canzone Oratoriana», organizzato dai giovani della Parrocchia B.V.M. di Loreto. L’iniziativa ha rappresentato da diversi anni una delle tappe più affascinanti dell’Oratorio del Santuario Mariano.Tre giornate di musica dove tredici giovanissimi amatoriali si sono esibiti sul palco parrocchiale,confrontandosi con le canzoni di importante personalità del panorama musicale italiano ed internazionale.Protagonisti sono stati i ragazzi e giovanissimi tra gli 8 e i 13 anni, coadiuvati dalla competenza e professionalità degli organizzatori giovani parrocchiani coadiuvati dal Vicario parrocchiale Don Nicola Grosso.