"Con grande soddisfazione ho partecipato a questo evento a Roma – ci dice l’artista Tina Bruno- ideato dalla nota artista Marisa Laurito a cura di Sabina Fattibene, è stata una bella esperienza esaltante e mi ha emozionata soprattutto per l'impegno profuso da tutti gli artisti arrivati da tutto il terrirorio nazionale,ho portato tre dipinti che rappresentano il tema del dramma delle donne iraniane ed afgnane che stanno vivendo giorno dopo giorno".

La mostra ospiterà solo venti opere di artisti provenienti da ogni parte d’Italia. I quadri rappresentano la sudditanza delle donne iraniane, afgane e di tutte le donne oppresse dagli uomini, in ogni parte del mondo. La pittrice Tina Bruno per l’occasione esporrà tre dipinti per rappresentare il dramma vissuto dalle donne Iraniane, che combattono e rischiano la vita per un briciolo di libertà. I dipinti dell’autrice casalina sono l’espressione della sua più intima essenza, di quel continuo fluire di sensazioni ed emozioni che si fondono e si imprimono sulla tela in un gioco di colori, a volte decisi, a volte sfumati, luminosi, a tratti opachi, privi, in apparenza, di qualsiasi obiettivo formale e razionalmente organizzato.